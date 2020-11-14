طرقات مبتكرة تمكّن المصابين بشلل في القدمين من التنقل بطريقة سهلة ومفيدة للعضلات

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

طرقات مبتكرة تمكّن المصابين بشلل في القدمين من التنقل بطريقة سهلة ومفيدة للعضلات

في حلقة 4تك هذا الأسبوع نعرض لكم مواضوع تقنية من برشلونة وزيورخ.

داليا حيدر تلتقي بباحث اسباني من جامعة كتالونيا التقنية قام بتطوير تقنيات يمكن اضافتها للكراسي المتحركة الكهربائية لإعطائها خاصيات يدوية.

الهدف من هذه الإضافة اتاحة الفرصة لمرضى الحثل العضلي الدوشيني لتمرين عضلاتهم باستمرار للحفاظ على وظائفها وتحسين لياقتهم البدنية.

أنيس القديحي يلتقي بفريقين بحثيين بين الفرق السبعين المشاركة في منافسة"سايباثلون" التي تقام في مدينة زيورخ.

تم تطوير تقنيات تساعد الأشخاص من ذوي الإعاقات الجسدية على التحكم بالكرسي المتحرك تبعاً لحركة العين.

كما تم تطوير دراجة ثلاثية العجلات تمكّن المصابين بشلل في القدمين أو في كافة الأطراف من قيادة الدراجة بمساعدة محفزات كهربائية للعضلات.

شاهدوا هذه الحلقة من برنامج 4تك يوم السبت الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي.

زوروا صفحة 4تك على عنوان بي بي سي عربي هنا لقراءة مواضيع تقنية أخرى.

لمشاهدة برامج أخرى من بي بي سي عربي، إضغط هنا.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@