"بلا قيود" مع بلال فضل الكاتب الصحفي وكاتب السيناريو المصري

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"بلا قيود" مع بلال فضل الكاتب الصحفي وكاتب السيناريو المصري

اعرب بلال فضل الكاتب الصحفي وكاتب السيناريو المصري عن تأييده لقيام الحكومة المصرية بالإفراج عن عدد من المعتقلين في السجون المصرية حتى لو كان الهدف من مثل هذه الخطوة هو ارسال اشارات من جانب الحكومة المصرية للرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن.

وشدد بلال فضل على ان التغيير الحقيقي في مصر لن يحدث إلا بيد المصريين انفسهم، مثلما حدث في ثورتي يناير و30 يونيو.

وأعرب بلال فضل عن رفضه لفكرة أن الشعب المصري قد فًرض عليه الحكم العسكري في 30 يونيو مشيراً الى أن المصريين هم من اختاروا الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيدوه الا انه خيب أمالهم، حسب قوله.

وشدد فضل على أن الاستقرار الأمني الذي يصنع في ظل عدم وجود توافق سياسي ورغبة حقيقية في الاصلاح والتطور هو استقرار خادع وقشرة زائلة.

ويرى فضل أن الديموقراطية بدون توافق شعبي لحماية الأقليات، وضمان لحرية الرأي والتعبير، وانتقال سلس للسلطة، لن تؤدي الا للمزيد من العنف.

أما عن المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي تصدر عن بعض المؤسسات الدولية فيرى بلال فضل ان لغة الارقام تبدو خادعة في كثير من الاحيان مشيراً الى الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المصريون، كما انتقد بلال فضل في نفس الوقت ما اعتبره تغلغل وسيطرة المؤسسة العسكرية على الانشطة الاقتصادية في مصر.