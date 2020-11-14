بلال فضل: منعت من الكتابة الصحفية والفنية، وأحاكَم امام محاكم عسكرية بسبب رأيي.

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بلال فضل: منعت من الكتابة الصحفية والفنية، وأحاكَم امام محاكم عسكرية بسبب رأيي.

يرى بلال فضل أنه لا يزال الوقت مبكرًا للحكم على ما إذا كانت ثورة يناير مستمرة، أم انطوت صفحاتها.

وشدد فضل على أن المسؤولية عمّا آلت اليه الأمور بعد أحداث 30 يونيو يتحملها طرفان هما الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته قائد المؤسسة العسكرية، وكذلك جماعة الاخوان المسلمين وجماعات تيار الاسلام السياسي الاخرى التي دفعت المصريين لتقبل أي بديل عن حكمهم حتى لو كان عودة الاستبداد على حد قوله.

وصرح الكاتب الصحفي وكاتب السيناريو المصري أنه قد مُنع من الكتابة الصحفية والفنية في مصر، ثم تم رفع دعاوي قضائية ضده مما أدى لمحاكمته امام محاكم عسكرية بسبب أرائه حسب تعبيره.

أما عن تغير مواقفه من صنّاع المشهد السياسي المصري، فعلّق فضل بالقول إن تغيير المواقف هو أمر ضروري وإيجابي وإنما ما هو معيب هو ان تتغير المبادئ والقناعات الأساسية.