"خرافات" بودكاست أسبوعي يهدف للتحقيق في نظريات المؤامرة والمزاعم والمعلومات المغلوطة

بودكاست أسبوعي يهدف للتحقيق في نظريات المؤامرة والمزاعم والمعلومات المغلوطة المنتشرة حولنا سواء المزاعم ‏المرتبطة بالأخبار اليومية أو المتوارثة لدى بعض الثقافات. تحاول بي بي سي عربي من خلال هذا البودكاست تقديم ‏الحقيقة للمستمع بالأدلة العلمية ومقابلات المتخصصين. "خرافات" من إعداد وتقديم شيرين شريف.‏