"خرافات" بودكاست أسبوعي يهدف للتحقيق في نظريات المؤامرة والمزاعم والمعلومات المغلوطة

بودكاست أسبوعي يهدف للتحقيق في نظريات المؤامرة والمزاعم والمعلومات المغلوطة المنتشرة حولنا سواء المزاعم ‏المرتبطة بالأخبار اليومية أو المتوارثة لدى بعض الثقافات. تحاول بي بي سي عربي من خلال هذا البودكاست تقديم ‏الحقيقة للمستمع بالأدلة العلمية ومقابلات المتخصصين. "خرافات" من إعداد وتقديم شيرين شريف.‏

يمكنكم الاستماع إلى البودكاست في أي وقت على منصات البودكاست أو على صفحتنا على فيسبوك هنا لندن وموقع بي ‏بي سي الإلكتروني. كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت ‏غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:‏

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش

الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش