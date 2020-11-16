حلويات لمرضى السكري لا تضرهم

هذا الأسبوع صادف اليوم العالمي للسكري، وقد حذرت المنظمة العالمية للصحة من أن ثمانية عشر في المئة من الوفيات بسبب مرض كوفيد 19 هم من المصابين بمرض السكري في إفريقيا حسب ما كشفته دراسة شملت أربعة عشر بلدا أفريقيا. وتؤكد المنظمة على أن الرياضة والنظام الغذائي السليم هما مفتاح تلافي المرض.