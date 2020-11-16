حلويات لمرضى السكري لا تضرهم
حلويات لمرضى السكري لا تضرهم
هذا الأسبوع صادف اليوم العالمي للسكري، وقد حذرت المنظمة العالمية للصحة من أن ثمانية عشر في المئة من الوفيات بسبب مرض كوفيد 19 هم من المصابين بمرض السكري في إفريقيا حسب ما كشفته دراسة شملت أربعة عشر بلدا أفريقيا. وتؤكد المنظمة على أن الرياضة والنظام الغذائي السليم هما مفتاح تلافي المرض.
ولأسباب صحية أيضا أطلقت إحدى السيدات في حلب مشروعها الخاص بمرضى السكري وبدأت تصنع حلوى خاصة بهم عساها تكون بديلا لما يشتهر به المطبخ الحلبي من أكل دسم.
التفاصيل في تقرير نغم قدسية من حلب