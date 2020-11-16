فيروس كورونا: نتائج مذهلة للقاح "مودرنا" في أول تحليل للنتائج

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فيروس كورونا: نتائج مذهلة للقاح "مودرنا" في أول تحليل للنتائج

شركة "مودرنا" لصناعة الدواء الأمريكية أعلنت عن نجاح لقاح كوفيد 19 الذي تطوره بنسبة وصلت ل 94.5% بعد تحليل نتائج الاختبارات على البشر.

التحليل المبدئي جعل من هذا اللقاح أحد أكثر اللقاحات فعالية في العالم إذا ثبُتت تلك النسبة بين السكان عامة، حيث تتراوح نسبة فعالية لقاحات الإنفلونزا ما بين 19% و 60% في المواسم العشرة الأخيرة في الولايات المتحدة، بحسب المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

لكن ما الاختلاف بين لقاح "مودرنا" ولقاحي "فايزر/بايونتيك" و "سبوتنيك V" الروسي؟

على صعيد أخر، شددت الجزائر من إجراءاتها في مواجهة ارتفاع كبير في أعداد الإصابات اليومية، حيث قررت الحكومة إغلاق الصالات الرياضية وأماكن الترفيه والحد من ساعات عمل المحال التجارية.

وفي إيطاليا، خرجت دراسة عن "المركز السرطان الوطني" تكشف عن انتشار فيروس كورونا في إيطاليا قبل الإعلان عنه في "ووهان" بشهور، ومنظمة الصحة العالمية تنظر في تلك النتائج.

هذه الموضوعات تستمعون إليها في هذه الحلقة من بودكاست "غرفة أخبار كورونا"

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