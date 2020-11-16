جائحة كورونا خطر على الأمن السيبراني؟ في إكسترا التلفزيوني

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جائحة كورونا خطر على الأمن السيبراني؟ في إكسترا التلفزيوني

مجرد دخولك شبكة الانترنت تصبح عرضة لخطر الهجمات السيبرانية. تتعرض الشركات والأشخاص يومياً للهجمات السيبرانية، وضاعف انتقال الأعمال والدراسة والطبابة إلى العالم الافتراضي بسبب جائحة كورونا احتمالات التعرض لهذا الخطر.

أسست بعض الدول وحدات أمنية للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، بينما حولتها أخرى إلى أداة حرب تخدم سياساتها، وتستهدف عن طريقها معارضيها، أشخاصا وحكومات.

فما هي أنواع الهجمات السيبرانية الأكثر شيوعا؟ حلقة بي بي سي إكسترا تلقي الضوء على هذه المخاطر مع ضيوف البرنامج، أحمد كريّم وهو مهندس أمن معلومات في شركة فيسبوك، ومحمد عبدالنبي المسقطي من منظمة فرونت لاين ديفينفدرز للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ما هو الخطر الحقيقي الذي قد تواجهه اليوم في مجال الأمن الرقمي؟ وما هي السبل المتوفرة لحماية نفسك؟ وما هي القوانين الموجودة على صعيد الدول والمخاطر على صعيد الخصوصية والمعلومات الشخصية؟

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.