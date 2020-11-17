معاناة المقيمين في مخيم الهول الكبير في سوريا وحاجة ملحة إلى إخراجهم منه

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معاناة المقيمين في مخيم الهول الكبير في سوريا وحاجة ملحة إلى إخراجهم منه

قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف لعدة قوى عسكرية بقيادة كردية، تديرمخيم الهول الكبير شمال شرق سوريا الذي يُحتجز فيه حوالي أربعة وستين ألف شخص من بينهم مقاتلون سابقون في تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية وعائلاتهم.

أمس الاثنين سمحت إدارة المخيم بخروج خمسمائة عائلة وأعلن المسؤولون عن وجود دفعات جديدة ستخرج قريبا. ولكن يتخوف البعض من أن يستدرج هؤلاء في أنشطة مع تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية.

في هذه الحلقة التي قدمتها هالة صالح، تحدثت ياسمين أبو خضرا إلى شيخموس أحمد رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين بالادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وسألته ما المختلف في هذه الدفعة عما سبقها من دفعات؟