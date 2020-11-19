هل أدى الانبهار بفكر الغرب إلى إهمال الفلاسفة العرب؟
هل أدى الانبهار بفكر الغرب إلى إهمال الفلاسفة العرب؟
اعتمدت منظمة اليونسكو التاسع عشر من نوفمبر يوماً عالمياً للفلسفة لتحقيق عدد من الأهداف منها تشجيع التحليلات والبحوث والدراسات الفلسفية لأهم القضايا المعاصرة من أجل الاستجابة للتحديات التي تواجه البشرية.
فهل ترى يهتم العرب بفلاسفتهم أم أن التأثر بالفلاسفة والمفكرين الغربيين أدى إلى إهمالهم؟ هالة صالح سألت الأستاذة في الفلسفة في معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتورة إليزابيث كساب التي فازت بجائز الشيخ زايد عن فئة "التنمية وبناء الدولة" عام 2013 لكتابها "الفكر العربي المعاصر".