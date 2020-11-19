هل أدى الانبهار بفكر الغرب إلى إهمال الفلاسفة العرب؟

اعتمدت منظمة اليونسكو التاسع عشر من نوفمبر يوماً عالمياً للفلسفة لتحقيق عدد من الأهداف منها تشجيع التحليلات والبحوث والدراسات الفلسفية لأهم القضايا المعاصرة من أجل الاستجابة للتحديات التي تواجه البشرية.