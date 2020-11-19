اكتشاف عالم الكبار

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اكتشاف عالم الكبار

سينما بديلة تقترب هذا الاسبوع من اللون السردي المميز في السينما والأدب أيضا والمعروف باسم 'قصص البلوغ'. هذا الفن يصف التحول من المراهقة إلى عالم الراشدين بكل ما يحمل ذلك من صراعات داخلية ومفاجئات.

فيلم Nightshade (ظل الليل) للمخرج المصري الهولندي شادي الحاموس يقتحم عالم تهريب المهاجرين غير الشرعيين. القصة قد تبدو اعتيادية، إلا أنها عن المهربين أنفسِهم. في هذا العالم، يحاول الطفل طارق أن يثبت لوالده أنه أصبح رجلاً مثله.

فيلم 'كُن هادئاً' للمخرج سامح زعبي يروي قصة بسيطة حول رحلة بالسيارة لأب فلسطيني وابنه وسط أجواء الشحن السياسي والعسكري في الأراضي المحتلة. والأهم من ذلك هو أنه خلال تلك الرحلة يكتشف الابن إبراهيم صورة مغايرة لتلك التي احتفظ بها عن والده.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).