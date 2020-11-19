فيروس كورونا: لقاح أكسفورد يحقق استجابة مناعية لدى كبار السن

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

فيروس كورونا: لقاح أكسفورد يحقق استجابة مناعية لدى كبار السن

أظهرت تجربة لقاح محتمل لفيروس كورونا تطوره جامعة أكسفورد البريطانية بالاشتراك مع شركة أسترازينيكا، نتائج إيجابية، فقد نجح اللقاح في تحفيز استجابة مناعية قوية لدى كبار السن ممن يزيد أعمارهم عن ال 70 عاما.

وتبشر تلك النتائج بتحقيق حماية لهذه الفئة العمرية التي تعتبر ضمن الأكثر عرضة لخطر حدوث مضاعفات بسبب فيروس كورونا.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الدنمارك أنها نجحت في القضاء على سلالة متحورة من فيروس كورونا، اكتُشفت في حيوانات المنك بعد أن أعدمت السلطات كل حيوانات المنك في المملكة.

وبرغم تلك الأنباء المتفائلة، لايزال العالم يحاول التصدي للموجات المتتالية من الوباء، فقد حذر رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" من دخول اليابان في موجة ثالثة بعد ارتفاع جديد في أعداد الإصابات.

هذه الموضوعات تستمعون إليها في هذه الحلقة من بودكاست "غرفة أخبار كورونا"

لزيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" اضغط هنا.

للاستماع:

للاشتراك:

للاستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك: