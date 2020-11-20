بودكاست "خرافات" يحقق ويفحص في إدعاءات الرئيس ترامب بتزوير الانتخابات الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فوزه بالانتخابات ولم تكن نتائج الولايات المتصارع عليها بشدة، قد أعلنت ‏بعد، وبعد ظهور النتائج الاولية بفوز المرشح الديمقراطي ‏جوبايدن قدّم ترامب مزاعم عن تزوير في أصوات الناخبين وصرح باللجوء ‏للمحكمة العليا.‏ هل يحق في إدعاءاته؟ وهل لديه أدلة عليها؟ وماذا يحدث في المجتمع الأمريكي جراء التشكيك في العملية الانتخابية؟ نجاوب على كل هذه الأسئلة بالأدلة في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست خرافات.