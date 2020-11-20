بودكاست "خرافات" يحقق ويفحص في إدعاءات الرئيس ترامب بتزوير الانتخابات الأمريكية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فوزه بالانتخابات ولم تكن نتائج الولايات المتصارع عليها بشدة، قد أعلنت بعد، وبعد ظهور النتائج الاولية بفوز المرشح الديمقراطي جوبايدن قدّم ترامب مزاعم عن تزوير في أصوات الناخبين وصرح باللجوء للمحكمة العليا. هل يحق في إدعاءاته؟ وهل لديه أدلة عليها؟ وماذا يحدث في المجتمع الأمريكي جراء التشكيك في العملية الانتخابية؟ نجاوب على كل هذه الأسئلة بالأدلة في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست خرافات.
إعداد وتقديم شيرين شريف
شارك في الإعداد على عاصي.
يمكنكم الإستماع إلى البودكاست في أي وقت على منصات البودكاست أو على صفحتنا على فيسبوك هنا لندن وموقع بي بي سي الإلكتروني. كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش
استمع, "خرافات" بودكاست أسبوعي يهدف للتحقيق في نظريات المؤامرة والمزاعم والمعلومات المغلوطة, المدة 1,52
"خرافات" بودكاست أسبوعي يهدف للتحقيق في نظريات المؤامرة والمزاعم والمعلومات المغلوطة