اختبار كورونا قد يكون متوفراً من المنازل في المستقبل القريب

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اختبار كورونا قد يكون متوفراً من المنازل في المستقبل القريب

يلتقي نسيم رمضان بباحثين من كالتيك في كاليفورنيا طوروا جهازاً لفحص فيروس كورونا يمكن استخدامه منزلياً.

جهاز التحليل يحتوي على بيانات من أنواع مختلفة ومزود بمجسات منخفضة التكلفة تساعد في الكشف عن الإصابة بمرض كوفيد-١٩ عبر تحليل سريع لعينات صغيرة من الدم واللعاب.

التحليل يستغرق أقل من عشر دقائق ودون الحاجة لوجود اختصاصي طبي.

داليا حيدر تعرفنا على طائرات مسيرة قادرة على التقاط أجسام طائرة أخرى كما بإمكانها مكافحة الحرائق ضمن أبراج عالية وأماكن ضيقة.

الطائرات تم تطويرها من قبل فريق أكاديمي في جامعة التشيك التقنية.

تحتوي الطائرات صغيرة الحجم على عدة مجسات و تعمل وفق تقنية الذكاء الإصطناعي الذي يمكنها من اتخاذ قرارات مستقلة والتواصل مع بعضها البعض أثناء القيام بمهام معينة.

يلتقي أنيس القديحي بباحث ياباني يقوم بدراسة علم نفس الأسماك.

يركز الباحث عمله على دراسة المدة التي تستغرقها الأسماك لتعلم وتذكر المعلومات، وتأثير بعض العوامل مثل السن والحرمان من النوم على قدرتها على التذكر.

يستخدم الباحث أساليب مبسطة لمعرفة سرعة تعلم الأسماك لأي عادات جديدة وكذلك كيف تتأثر قدرتها على التذكر في ظل ظروف مختلفة.

الهدف من الدراسة هو سحب بعض نتائج هذه الدراسة لفهم علم نفس الإنسان وأيضاً مساعدة المجتمع الياباني الذي يعتمد في غذائه على البحر على إتباع أساليب علمية لصيد الأسماك وحماية هذه الموارد.

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