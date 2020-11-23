الأزمات النفسية عند الرجال: تظهر نهاية النفق بدعم العائلة والمحيط

الأمراض النفسية كالاكتئاب والتفكير بالانتحار لا تطال النساء فقط، بل تطال الرجال أيضا بآثارها الصحية المدمرة. وللفت انتباه الرجال تحديدا إلى هذا المرض وإلى أمراض خطيرة أخرى تتهددهم مثل سرطان البروستاتا والخصية يمكن تلافيها بالوقاية والوعي، ولأجل ذلك بادرت جمعيات أسترالية بإطلاق حملة Movember كل شهر نوفمبر- تشرين الثاني من كل عام انتشرت بعدها في عدة دول في العالم.

عندما يعاني الرجل من الاكتئاب أو يمر بأزمة نفسية إلى من يلجأ؟ ميس باقي تحدثت في هذه المقابلة التي أجرتها لإكسترا مع لاجئ سوري مقيم في بريطانيا يعاني من الاكتئاب بعد إصابته بالفشل الكُلوي فضّل أن نناديه باسم (فادي). كما تحدثت أيضاً إلى صديقه شادي الحلبي وهو من متطوعي حملة موفمبر.