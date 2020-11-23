باحث ياباني يقوم بدراسة علم نفس الأسماك لفهم علم نفس الإنسان
يلتقي أنيس القديحي بباحث ياباني يقوم بدراسة علم نفس الأسماك.
يركز الباحث عمله على دراسة المدة التي تستغرقها الأسماك لتعلم وتذكر المعلومات، وتأثير بعض العوامل مثل السن والحرمان من النوم على قدرتها على التذكر.
يستخدم الباحث أساليب مبسطة لمعرفة سرعة تعلم الأسماك لأي عادات جديدة وكذلك كيف تتأثر قدرتها على التذكر في ظل ظروف مختلفة.
الهدف من الدراسة هو سحب بعض نتائج هذه الدراسة لفهم علم نفس الإنسان وأيضاً مساعدة المجتمع الياباني الذي يعتمد في غذائه على البحر على إتباع أساليب علمية لصيد الأسماك وحماية هذه الموارد.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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