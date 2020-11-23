باحث ياباني يقوم بدراسة علم نفس الأسماك لفهم علم نفس الإنسان

يركز الباحث عمله على دراسة المدة التي تستغرقها الأسماك لتعلم وتذكر المعلومات، وتأثير بعض العوامل مثل السن والحرمان من النوم على قدرتها على التذكر.

الهدف من الدراسة هو سحب بعض نتائج هذه الدراسة لفهم علم نفس الإنسان وأيضاً مساعدة المجتمع الياباني الذي يعتمد في غذائه على البحر على إتباع أساليب علمية لصيد الأسماك وحماية هذه الموارد.