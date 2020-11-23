طائرات تعمل وفق تقنية الذكاء الإصطناعي لالتقاط أجسام طائرة واطفاء الحرائق

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طائرات تعمل وفق تقنية الذكاء الإصطناعي لالتقاط أجسام طائرة واطفاء الحرائق

داليا حيدر تعرفنا على طائرات مسيرة قادرة على التقاط أجسام طائرة أخرى كما بإمكانها مكافحة الحرائق ضمن أبراج عالية وأماكن ضيقة.

الطائرات تم تطويرها من قبل فريق أكاديمي في جامعة التشيك التقنية.

تحتوي الطائرات صغيرة الحجم على عدة مجسات وتعمل وفق تقنية الذكاء الإصطناعي الذي يمكنها من اتخاذ قرارات مستقلة والتواصل مع بعضها البعض أثناء القيام بمهام معينة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@

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