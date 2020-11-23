جهاز صغير يعطي نتيجة اختبار فيروس كورونا خلال دقائق
جهاز صغير يعطي نتيجة اختبار فيروس كورونا خلال دقائق
يلتقي نسيم رمضان بباحثين من كالتيك في كاليفورنيا طوروا جهازاً لفحص فيروس كورونا يمكن استخدامه منزلياً.
جهاز التحليل يحتوي على بيانات من أنواع مختلفة ومزود بمجسات منخفضة التكلفة تساعد في الكشف عن الإصابة بمرض كوفيد-١٩ عبر تحليل سريع لعينات صغيرة من الدم واللعاب.
التحليل يستغرق أقل من عشر دقائق ودون الحاجة لوجود اختصاصي طبي.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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