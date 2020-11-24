"هربت من عنف زوجي ووجدت المأساة أكبر في بيت أبي"

يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر تشرين الأول هو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن سبب العنف الجنسي ضد النساء والفتيات يعود إلى قرون من استحكام الذكورية. والأرقام تقول إن واحدة من بين ثلاث نساء أو فتيات تعرضن مرة واحدة على الأقل للعنف الجنسي أو الجسدي.. وأول المتهمين هو العشير..الزوج، الأب، القريب، الحبيب.. في العراق مثلا أرقام وزارة الداخلية تتحدث عن تعرض أكثر من خمسة آلاف امرأة خلال النصف الاول من العام الجاري. تعالوا نتعرف على قصة إحدى هؤلاء السيدة نرجس علي ( وهو اسم مستعار لهذه السيدة التي تعرضت للعنف الجسدي من قبل زوجها واسرتها ) من خلال هذه المقابلة التي أجراها معها مراسل بي بي سي إكسترا في العراق أحمد فاضل والذي سألها أولا من كان وراء معاناتها.؟