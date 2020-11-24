مالك عقار في "بلاقيود" منطقتا جنوب كردفان والنيل الأزرق تختلفان عن جنوب السودان

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مالك عقار في "بلاقيود" منطقتا جنوب كردفان والنيل الأزرق تختلفان عن جنوب السودان

أقر مالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بتأثير عدم توقيع كل من عبد الواحد محمد وعبد العزيز الحلو على اتفاق سلام جوبا على تحقيق السلام في السودان وناشدهما للانضمام إلى الركب.

ويرى عقار أن حق تقرير المصير لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الذي يطالب به عبد العزيز الحلو قائد الجناح الثاني للحركة الشعبية لتحرير السودان– شمال، قد يكون حقا دستوريا معترفا به دوليا، إلا أنّ منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان تختلفان عن جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في عام 2011 "و تملكان عمقا في شمال السودان" حسب تعبيره

ودعا عقار الحكومة الانتقالية في السودان إلى عدم التعويل على دعم المجتمع الدولي في تحقيق السلام، مشددا على ضرورة الاعتماد على إمكانات البلاد وتحويلها إلى مشاريع بحيث تكون كل الموارد تحت إشراف وزارة المالية أو المؤسسات المالية التي يناط بها إدارة تلك المهام.