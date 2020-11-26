هجرة الشباب العربي بين الشرق والغرب في إكسترا التلفزيوني

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هجرة الشباب العربي بين الشرق والغرب في إكسترا التلفزيوني

حلقة جديدة من بي بي سي إكسترا عن الهجرة ورحيل الطاقات الشبابية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى بقية العالم إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب.

272 مليون شخص هو عدد الأشخاص المهاجرين بالعالم وفق إحصائيات الأمم المتحدة سنة 2019، وذلك بزيادة بلغت تقريبا 51 مليون شخص منذ السنة السابقة. نستعرض بعض التجارب الشبابية من الذين قرروا أو اضطروا للاستقرار في بلدان أخرى بعيدا عن المنطقة العربية.

ما مدى تقبل المهاجرين في البلدان الأخرى التي هاجروا إليها؟ وماذا عن التعايش والاندماج بين المهاجرين والسكان الأصليين للبلاد التي يعيش فيها مهاجرون؟ ضيوف الحلقة حققوا نجاحات على مستويات مختلفة، سواء في الدراسة أو العمل، في كوريا الجنوبية، في هولندا وإيرلندا، وفي ظل ظروف وتحديات مختلفة.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.