بي بي سي تكشف النقاب عن قائمة 100 امرأة الأكثر إلهاماً وتأثيراً لعام 2020

ضمت القائمة إحدى عشرة امرأة عربية وتُرك اسم فارغ في القائمة كتقدير لكل النساء المجهولات اللواتي قدمن مجهودات أثرت في مجتمعاتهن ولكن لم يسمع بهن أحد..

وبسبب وباء كورونا، قدّم عدد لا يحصى من النساء حول العالم تضحيات كثيرة وفقدت كثيرات حياتهنّ وهنّ يحاولن إحداث التغيير. ولكن من هن هؤلاء النساء العربيات اللواتي شملتهن القائمة؟ بسنت أكرم تستعرض في التقرير التالي.