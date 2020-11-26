الجزء الأول : المجتمع المدني في مصر متهم دائم بالعمالة والتجسس ودعم الإرهاب

في الجزء الأول من سلسلة حلقات تحقق في المزاعم والادعاءات التي تتهم منظمات المجتمع المدني في عدد الدول العربية بالعمالة والتجسس ودعم الأرهاب ، نسأل لماذا يستهدف بعض الحقوقيين والعاملين في التنمية بالحبس ويتم عرقلة عملهم على أراضيها. نسمع من ضابط المخابرات الذي تم تعيينه حول القضية الإعلامية بـ "مشروع التمويل الأجنبي" التي تفجرت عام 2011 في مصر بالإضافة إلى حقوقيين وخبراء في مجال المجتمع المدني.