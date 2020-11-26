فيروس كورونا: دعوات لعدم مشاركة الجمهور في جنازة "إمام الأنصار" الصادق المهدي بسبب كورونا

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فيروس كورونا: دعوات لعدم مشاركة الجمهور في جنازة "إمام الأنصار" الصادق المهدي بسبب كورونا

دعى "كيان الأنصار" السوداني مؤيدي رئيس حزب الأمة ورئيس وزراء السودان الراحل "الصادق المهدي" إلى عدم حضور جنازته بعد ارتفاع كبير في عدد الإصابات بكوفيد 19 في العاصمة "الخرطوم"، وكان قد توفي "المهدي" في مستشفى بالإمارات إثر إصابته بكوفيد 19 مطلع الشهر الجاري.

وفي مصر حصد كوفيد 19 حياة شخصية سياسية أخرى، حيث أعلن عن وفاة الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري "حافظ أبو سعدة".

وحول أخبار اللقاح، أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية أن لقاحها الذي طورته جامعة أكسفورد لايزال "بحاجة للمزيد من الاختبارات" بعد شكوك حول نسبة الحماية التي يحققها اللقاح لدى كبار السن.

لكن حتى وإن أُنتج لقاح آمن وفعال، فربما تواجه الدول الأفريقية أزمة في توزيعه، فقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الدول الأفريقية تعاني من ضعف كبير في الإمكانات الصحية واللوجيستية مما قد يعطل عملية "التلقيح الجماعي"

هذه الموضوعات وأكثر تستمعون إليها في هذه الحلقة من بودكاست "غرفة أخبار كورونا"

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