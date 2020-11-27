هجرة الشباب العربي بين الشرق والغرب

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هجرة الشباب العربي بين الشرق والغرب

حلقة جديدة من بي بي سي إكسترا عن الهجرة ورحيل الطاقات الشبابية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى بقية العالم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب.

272 مليون شخص هو عدد الأشخاص المهاجرين بالعالم وفق إحصائيات الأمم المتحدة سنة 2019، وذلك بزيادة بلغت تقريبا 51 مليون شخص منذ السنة السابقة. نستعرض بعض التجارب الشبابية من الذين قرروا أو اضطروا للاستقرار في بلدان أخرى بعيدا عن المنطقة العربية.

ما مدى تقبل المهاجرين في البلدان الأخرى التي هاجروا إليها؟ وماذا عن التعايش والاندماج بين المهاجرين والسكان الأصليين للبلاد التي يعيش فيها مهاجرون؟