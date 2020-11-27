من يتحكم في مصائرنا؟

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من يتحكم في مصائرنا؟

ما مدى تحكم الضعفاء في مصائرهم؟ هذا التساؤل تناقشه حلقة سينما بديلة في ثلاثة أفلام يلعب فيها مفهوم القوة وآليات السيطرة دور اًحاسماً في تسيير حياة شخصياتها.

فيلم 'لما جات عشرة' للمخرجة جيلان عوف يرصد لحظاتٍ في غاية التكثيف تسبق تنفيذ أسرة لقرار تعريض الابنة لعملية 'تشويه للأعضاء التناسلية' الذي يطلق عليه 'ختان الإناث'.

مخرجة الفيلم جيلان عوف تحدثت عن صعوبة تحطيم منظومات التحكم المتوارثة لا سيما عندما تكون المرأة ضحيتها.

فيلم 'أوسلو' للمخرج شادي سرور يتتبع مزارعاً فلسطينيا يعمل بالأجرة يجد نفسه غير قادر على كسب قوت يومه بعد أن منعته السلطات الإسرائيلية من المرور. في بحثه عن حل بديل، يتخطى الحد الفاصل بين غريزة البقاء والمعايير الإنسانية.

شادي سرور قال لسينما بديلة إن فيلمه يعبر عن حالة اليأس التي قد يصل إليها الإنسان عندما تنقطع أمامه السبل.

فيلم 'بيت على قوس قزح' يوثق عملية إخلاء مخيم 'المرج' للاجئين في وادي البقاع في لبنان عام 2015. سكان المخيم، وهم لاجؤون فروا الحرب في سوريا، تم منحهم مهلة خمسة أيام فقط للمغادرة دون تسوية أو بديل.

الفيلم من إخراج رامي النيحاوي ولينا العبد ونديم دعيبس.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).