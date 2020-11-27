تقنية لدمج اللوحات المرسومة يدوياً في أفلام الرسوم المتحركة

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تقنية لدمج اللوحات المرسومة يدوياً في أفلام الرسوم المتحركة

في حلقة 4تك هذا الأسبوع نعرفكم على موضوعات تقنية من براغ وكيوتوولندن.

من براغ، تعرفنا داليا حيدر على طريقة دمج اللوحات المرسومة يدوياً في أفلام الرسوم المتحركة.

هذه التكنولوجيا تسهل عملية إنتاج الأفلام المرسومة يدوياً كما يتم تقليص الوقت لإنتاج هكذا أفلام.

أنيس القديحي يتعرف على تقنية ستغني عن الحاجة لحيوانات التجارب.

هذه التقنية تقوم بمحاكاة جسم الحيوان أو حتى جسم الإنسان على شريحة مختبرية.

لمعالجة المستويات المتزايدة لتلوث الهواء في لندن والمدن الكبرى الأخرى، قررت امرأة شابة تصميم فلتر للأنف يمكنه تصفية 90٪ من الهواء الملوث الذي نقوم بتنفسه.

نتعرف على كارينا كونيا، الشابة التي طورت هذا المنتج كما نتعرف على مدى فعاليته في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

شاهدوا هذه الحلقة من برنامج 4تك يوم السبت الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي.

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