غناء طبيب بيطري مصري خطف قلب فيل حزين

عانى الفيل كافان من الوَحدة ثماني سنوات بعد وفاة شريكته ومن سوء المعاملة أيضا في حديقة حيوان في باكستان .. ولكن حملة لإنقاذه تبنتها المغنية الأمريكية الشهيرة Cher أتت أكلها وهاهو الفيل الذي وصف بأنه أكثر فيل وحيد وطبعا تعيس في العالم يجد طريقا إلى السعادة في محمية كمبوديا البرية التي نقل إليها أمس الإثنين بفضل جهود منظمة 4 Paws المعنية بالحيوانات البرية أين سيعيش حرا وفي رفقة حيوانات أخرى.