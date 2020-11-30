فيروس كورونا: "مودرنا" تتقدم بطلب لبدء توزيع لقاح كوفيد 19

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فيروس كورونا: "مودرنا" تتقدم بطلب لبدء توزيع لقاح كوفيد 19

شركة الدواء الأمريكية "مودرنا" تتقدم بطلب للسلطات الأمريكية والأوروبية للحصول على موافقة استثنائية لاستخدام لقاحها المضاد لكوفيد 19، وذلك بعد تحقيق فعالية وصلت ل 94% لدى الشباب و 100% لدى كبار السن.

وبذلك تكون "مودرنا" هي ثاني الشركات التي تتقدم بطلب لاستخدام لقاحها المضاد لكوفيد 19 بعد شركة "فايزر" الأمريكية، هذه الخطوات تأتي فيما تستعد الولايات المتحدة لقفزة متوقعة في أعداد الإصابات خلال أعياد الشكر والميلاد القادمة.

وفي العالم العربي، قررت سلطنة عمان استئناف إصدار التصاريح السياحية للزائرين بعدما كانت مقصورة على المواطنين والمقيمين فقط، ولبنان يعود لفتح أبوابه بعد أسبوعين من الإغلاق حيث تقرر خفض ساعات حظر التجول والسماح للمقاهي والمطاعم بالعمل مجددا.

تستمعون إلى هذه الموضوعات وأكثر في هذه الحلقة من بودكاست "غرفة أخبار كورونا"

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