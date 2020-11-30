فلتر للأنف يساعد في مكافحة انتشار فيروس كورونا

لمعالجة المستويات المتزايدة لتلوث الهواء في لندن والمدن الكبرى الأخرى، قررت امرأة شابة تصميم فلتر للأنف يمكنه تنقية 90٪ من الهواء الملوث الذي نقوم بتنفسه.

نتعرف على كارينا كونيا، الشابة التي طورت هذا المنتج كما نتعرف على مدى فعاليته في مواجهة انتشار فيروس كورونا.