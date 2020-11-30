تقنية تقوم بمحاكاة جسم الحيوان على شريحة مختبرية ستغني عن الحاجة لحيوانات التجارب
تقنية تقوم بمحاكاة جسم الحيوان على شريحة مختبرية ستغني عن الحاجة لحيوانات التجارب
من كيوتو، يتحدث أنيس القديحي مع كين كامي للتعرف على تقنية ستغني عن الحاجة لحيوانات التجارب عبر اتبكار شريحة تحاكي جسم الحييوان.
هذه التقنية تقوم بمحاكاة جسم الحيوان أو حتى جسم الإنسان على شريحة مختبرية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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