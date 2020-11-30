تقنية تقوم بمحاكاة جسم الحيوان على شريحة مختبرية ستغني عن الحاجة لحيوانات التجارب

من كيوتو، يتحدث أنيس القديحي مع كين كامي للتعرف على تقنية ستغني عن الحاجة لحيوانات التجارب عبر اتبكار شريحة تحاكي جسم الحييوان.