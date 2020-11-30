تكنولوجيا تسهل عملية إنتاج الأفلام المرسومة يدوياً
تكنولوجيا تسهل عملية إنتاج الأفلام المرسومة يدوياً
من براغ، تعرفنا داليا حيدر على طريقة دمج اللوحات المرسومة يدوياً في أفلام الرسوم المتحركة.
هذه التكنولوجيا تسهل عملية إنتاج الأفلام المرسومة يدوياً كما يتم تقليص الوقت لإنتاج هكذا أفلام.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
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