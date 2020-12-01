السعودية تسمح للطيران الإسرائيلي المتوجه للإمارات بعبور أجوائها

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السعودية تسمح للطيران الإسرائيلي المتوجه للإمارات بعبور أجوائها

سمحت السعودية باستخدام مجالها الجوي لأول طائرة تجارية إسرائيلية متوجهة إلى الإمارات، وهذا بعد أن طبع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية منذ أسابيع.

وتأتي الموافقة بعد رفض السماح لها أمس، ما تطلب تدخلا أمريكيا من أحد مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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