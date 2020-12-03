"نحن لسنا معاقات، هناك أشياء تعيقنا"

يحتفل العالم في الثالث من ديسمبر باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لهذه الشريحة من المجتمع لرفع الوعي بأهمية إدماجهم ودورهم في المجتمع. وسواء قبل المجتمع أو تجاهل ذوي الإعاقة فهم موجودون ويفروضون وجودهم ويصرون على الحصول على نصيبهم في الحياة. هكذا تقول شذى سيدة من ذوي الإعاقة في العراق الذي يعد حسب إحصائيات غير رسمية نحو أربعة ملايين شخص من هذه الفئة من بينهم مليون مرأة، تعرضت بعضهن لها نتيجة خطأ طبي، بينما كانت أخريات ضحايا للحروب وأعمال العنف. اما شذى الطائي فقد تسبب خطأ طبي في إعاقتها..استمعوا إلى قصتها في هذه المقابلة التي أجراها أحمد فاضل مراسل إكسترا في العراق.