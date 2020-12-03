كيف يحصل الصم البكم على المعلومة بشأن وباء كورونا في الجزائر؟

تحاول زهرة حركاتي التي تعمل مترجمة للغة الإشارة في الجزائر تعويض النقص الحاصل في حملات وبرامج التوعية الإعلامية الموجهة لصالح ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلغة الإشارة تشرح فيها مخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه وآخر الإجراءات المتخذة للتعايش مع الجائحة.

لقد أصبحت سمع كثير من الصم وعين كثير من غير المبصرين أيضا خلال هذه الجائحة. تقول إنها تتلقى عشرات الرسائل من هذه الفئة التي عزلها الغلق عزلة تامة، وإن الدرس المستفاد من هذه الجائحة هو ضرورة اعتماد لغة الإشارة لغة وطنية في الجزائر. زهرة ليست من ذوي الإعاقة فلماذا قررت تعلم لغة الإشارة سألها مراسل إكسترا في الجزائر بلال براهمية.