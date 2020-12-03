اتفاق سعودي قطري؟ تقارير عن قرب التوصل لاتفاق بين الدوحة والرياض لحل الأزمة بينهما

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اتفاق سعودي قطري؟ تقارير عن قرب التوصل لاتفاق بين الدوحة والرياض لحل الأزمة بينهما

تقارير لوسائل إعلام أمريكية تشير إلى بوادر حل للأزمة بين قطر والسعودية. يأتي هذا بعد أن قام جاريد كوشنر بزيارة إلى الرياض والدوحة بحث فيها العديد من القضايا المتعلقة بالأزمة الخليجية.

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