إعلان شركة نايكي الرياضية عن التنوع العرقي في اليابان يثير انتقادات واسعة

تسبب إعلان شركة نايكي حول التنوع العرقي في رد فعل عنيف في اليابان. الإعلان يسلط الضوء على كيفية "التغلب على الصراعات اليومية للشباب وتغيير مستقبلهم من خلال الرياضة“، ولكنه أثار جدلا واسعا لأن اليابان غير معتادة على مناقشة قضايا حساسة مثل العرق بشكل علني.