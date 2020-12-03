فيروس كورونا: تستعد المملكة المتحدة لتسلم الشحنة الأولى من لقاح "فايزر و بايونتيك"

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فيروس كورونا: تستعد المملكة المتحدة لتسلم الشحنة الأولى من لقاح "فايزر و بايونتيك"

بعد أن أصبحت المملكة المتحدة أولى الدول التي تجيز استخدام اللقاح الذي طورته شركتى "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية، تستعد بريطانيا لإطلاق برنامج وطني لتلقيح 20 مليون مواطن.

وبرغم الجهود الدولية الكبيرة لإنتاج وشراء لقاح مضاد لكوفيد 19، يمتنع بعض الأشخاص عن تلقي اللقاح، حيث بدأت تظهر في الولايات المتحدة الأمريكية حركة تنادي بعدم تلقي اللقاح، مما دفع الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" لإعلان استعداده تلقي اللقاح على الملأ لتشجيع الشعب الأمريكي.

هذا في وقت تخطت فيه "إيران" عتبة المليون إصابة، ووسط تحذير من وزير الصحة اللبناني: "الأعداد تزداد وأسرة المستشفيات لن تكفي"

هذه الموضوعات تستمعون إليها في هذه الحلقة من بودكاست "غرفة أخبار كورونا"

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