الجزء الثاني : المجتمع المدني في تونس يثبت أن الحرية لا توفر الأمان
في الجزء الثاني من سلسلة حلقات تحقق في المزاعم والادعاءات التي تنال من منظمات المجتمع المدني في عدد الدول العربية، نسأل هل المجتمع المدني التونسي دليل على أن الحرية لا توفر الأمان للدولة؟
إعداد وتقديم شيرين شريف
شارك في الإعداد علي عاصي
. " خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش