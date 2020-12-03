الجزء الثاني : المجتمع المدني في تونس يثبت أن الحرية لا توفر الأمان

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الجزء الثاني : المجتمع المدني في تونس يثبت أن الحرية لا توفر الأمان

في الجزء الثاني من سلسلة حلقات تحقق في المزاعم والادعاءات التي تنال من منظمات المجتمع ‏المدني في عدد الدول العربية، نسأل هل المجتمع المدني التونسي دليل على أن الحرية لا توفر الأمان ‏للدولة؟

إعداد وتقديم شيرين شريف

شارك في الإعداد علي عاصي

. " خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

للإستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش