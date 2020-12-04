"جهاد الحب" القبض على هندي مسلم بدعوى الضغط على امرأة هندوسية لاعتناق الإسلام

ألقت الشرطة في ولاية أوتار براديش الهندية القبض على رجل مسلم بزعم محاولته دفع امرأة هندوسية إلى اعتناق الإسلام. ويُعد الرجل أول من يتم اعتقاله بموجب قانون جديد لمكافحة تغيير الانتماء الديني، يستهدف ما يوصف بـ"جهاد الحب".