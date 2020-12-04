روبوتات شبه حية قد تستبدل الحيوانات الأسيرة يوماً ما

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روبوتات شبه حية قد تستبدل الحيوانات الأسيرة يوماً ما

في حلقة 4تك هذا الأسبوع نعرفكم على موضوعات تقنية مختلفة من سويسرا والولايات المتحدة.

يترقب العالم وصول أي من لقاحات فيروس كورونا إلى مرحلة الترخيص والسماح بالاستخدام العام.

أنيس القديحي يلتقي بمتخصص في أبحاث العلاج الجيني والمناعي للمقارنة بين اللقاحات الأبرز المرشحة للحصول على ترخيص نهائي خلال الأشهر المقبلة.

يلتقي نسيم رمضان بطالب دكتوراه في جامعة EPFL السويسرية يسعى إلى تحليل طرق مشي الإنسان المختلفة وتطبيقها على الروبوتات.

يتم ذلك من خلال إيجاد نموذج يمكنه تتبع الخصائص الفيزيائية للجسم البشري لنقله وتطبيقه بعد ذلك على الروبوت.

كما صمم الطالب برنامج "أفاتار" يمكنه التنبؤ بمقدار الطاقة لدى البشر خلال الحركة بهدف إيجاد طرق مثالية للمشي سواء للبشر أو للروبوتات بجميع أنواعها وأحجامها.

تطور شركة Edge Innovations روبوتات شبه حية لاستخدامها في أفلام هوليوود مثل "فري ويلي" و"جوراسيك بارك".

وتهدف الشركة إلى استبدال الحيوانات الأسيرة مثل الدلافين بهذه الروبوتات في المنتزهات.

فهل سنتمكن من الغوص مع الدلافين وأسماك القرش البيضاء يوماً ما؟

شاهدوا هذه الحلقة من برنامج 4تك يوم السبت الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي.

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