انتخابات مجلس الأمة الكويتي بعيون الشباب

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انتخابات مجلس الأمة الكويتي بعيون الشباب

تخوض الكويت انتخابات مجلس الأمة 2020 في الخامس من ديسمبر حيث ينتخب الكويتيون خمسين نائبا ونائبة لتمثيلهم للسنوات الأربع المقبلة. فما هي هموم وتطلعات الشباب الكويتي في هذه الدورة الانتخابية؟

وتأتي الانتخابات في ظروف استثنائية مع انتشار فيروس كورونا الي فرض على المرشحين خوض حملاتهم بطرق استثنائية التزاماً بالقرارات الحكومية للحد من انتشار الفيروس ومنها منع انشاء مقار للحملات الانتخابية ومنع الدواوين.

ومع إغلاق باب الترشّح، كيف سيختار الكويتيون ممثليهم؟ ما هي أولوياتهم في هذه المرحلة؟ وما هي الأدوات المتوفرة لهم للتعرّف على المرشحين؟ وكيف تعاملت الحملات الانتخابية مع جائحة كورونا؟

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