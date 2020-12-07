هل يجب على الدولة الأردنية منع العامة من حمل السلاح؟

في الأردن أطلقت وزارة الداخلية حملة واسعة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة ومحاسبة مستخدميها في المناسبات، بعد أن أظهرت الاحتفالات بفوز مرشحين في الانتخابات النيابية قبل عدة أيام استعمال كم كبير من الأسلحة النارية من قبل أنصار المرشحين الفائزين.