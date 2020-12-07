هل يجب على الدولة الأردنية منع العامة من حمل السلاح؟
هل يجب على الدولة الأردنية منع العامة من حمل السلاح؟
في الأردن أطلقت وزارة الداخلية حملة واسعة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة ومحاسبة مستخدميها في المناسبات، بعد أن أظهرت الاحتفالات بفوز مرشحين في الانتخابات النيابية قبل عدة أيام استعمال كم كبير من الأسلحة النارية من قبل أنصار المرشحين الفائزين.
حجزت قوات الأمن في الحملة حتى الآن أكثر من مئتي قطعة سلاح ناري، وأوقفت خمسين شخصاً. أما الرأي العام فانقسم بين مواطنين مرحبين يرون في انتشار السلاح خطرا عليهم، وبين عشائر رافضة تطالب الحكومة بترخيصها. التفاصيل في تقرير مراسل بي بي سي إكسترا في الأردن محمد عدنان.