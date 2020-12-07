مخاوفكم وأسئلتكم حول كورونا وأجوبة الدكتور مكي عنها

ستتيح بريطانيا اعتباراُ من يوم غد اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر/بيونتك المضاد لفيروس كورونا في المستشفيات ولاحقاً في عيادات الأطباء، لتكون أول بلد يتصدر السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي. وستتطوع الملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر 94 عاماً وزوجها الأمير فيليب وهو في عمر التاسعة و والتسعين لأخذ اللقاح من أجل "تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على تلقيه، في وقت تخشى السلطات من أن النشطاء المناهضين للقاح سيشككون فيه. لدى جمهورنا كانت الأسئلة حول اللقاحات الجديدة كثيرة وكذلك المخاوف، ياسمين أبو خضرا من فريق إكسترا جمعت بعضها ونقلتها في هذه المقابلة إلى الدكتور يحيى عبد المؤمن مكي، الاختصاصي والخبير في علم الفيروسات بمستشفى كلود برنار الجامعي في فرنسا.