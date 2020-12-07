حملة "ابني" في الاردن تطالب بالتكفل الشامل باعادة تأهيل ذوي الإعاقة

أطلقت مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم، ونشطاء، حملة للمطالبة بتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن. ينص القانون على تأمين الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية بشكل مجاني.

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