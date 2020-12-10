في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: حظر تجول و قتلى في أوساط متظاهرين بكردستان

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في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: حظر تجول و قتلى في أوساط متظاهرين بكردستان

منعت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق يوم أمس الأربعاء المظاهرات غير المرخصة، إثر مقتل خمسة أشخاص وإصابة العشرات من المتظاهرين. وقد تجددت المظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتأخر صرف رواتب الموظفين. ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، حكومة إقليم كردستان العراق إلى عقد جلسة حوار عاجلة حول الرواتب المتأخرة.

ويواجه ملف حقوق الإنسان في العراق عقبات كثيرة تعيق حصول المواطنين على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، ومنها حرية التعبير عن الرأي وحق الأمن والعيش الكريم وغيرها من الحقوق.