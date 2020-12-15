لماذا اختارت قبائل الصحراء الغربية السكن هناك؟

قالت وزراة الخارجية الجزائرية في أول رد فعل لها على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل التطبيع مع إسرائيل، قالت إن القرار بلاقيمة قانونية وبأنه يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة حول الصحراء التي صاغها ودافع عنها الطرف الأمريكي نفسُه. كما جددت الجزائر دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، حسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية.