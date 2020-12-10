نجم "الخضر" الجزائري هشام بوداوي في إسرائيل ورحلته محط انتقادات بين الجزائريين
نجم "الخضر" الجزائري هشام بوداوي في إسرائيل ورحلته محط انتقادات بين الجزائريين
سافر نجم كرة القدم الجزائري هشام بوداوي مع فريق نيس الفرنسي إلى اسرائيل ما تسبب بانتقادات له. وكانت الزيارة للعب في المباراة الختامية من دوري المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
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