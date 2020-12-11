حقيقة المحادثات السرية بين السعودية وإسرائيل لكبح جماح الطموح ‏التركي في القدس الشرقية

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حقيقة المحادثات السرية بين السعودية وإسرائيل لكبح جماح الطموح ‏التركي في القدس الشرقية

تفيد تقارير أن هناك محادثات سرية تجري بين إسرائيل والسعودية تهدف إلى دمج ممثلين ‏من الرياض في مجلس الأوقاف الإسلامية الذي يشرف على المسجد الأقصى وقبة ‏الصخرة. ‏

في هذة الحلقة من خرافات نسأل ما حقيقة هذه التقارير؟ هل أصبحت المنظمات الخيرية ‏حتى المسؤولة عن الأماكن المقدسة أداة للصراع السياسي؟ ما مصلحة السعودية وتركيا في ‏دعم هذه المنظمات بملايين الدولارات؟ ولماذا ترغب إسرائيل في إبعاد اليد التركيا عن ‏القدس الشرقية؟

إعداد وتقديم شيرين شريف ‏

شارك في الإعداد على عاصي

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