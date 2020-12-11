حقيقة المحادثات السرية بين السعودية وإسرائيل لكبح جماح الطموح التركي في القدس الشرقية
تفيد تقارير أن هناك محادثات سرية تجري بين إسرائيل والسعودية تهدف إلى دمج ممثلين من الرياض في مجلس الأوقاف الإسلامية الذي يشرف على المسجد الأقصى وقبة الصخرة.
في هذة الحلقة من خرافات نسأل ما حقيقة هذه التقارير؟ هل أصبحت المنظمات الخيرية حتى المسؤولة عن الأماكن المقدسة أداة للصراع السياسي؟ ما مصلحة السعودية وتركيا في دعم هذه المنظمات بملايين الدولارات؟ ولماذا ترغب إسرائيل في إبعاد اليد التركيا عن القدس الشرقية؟
إعداد وتقديم شيرين شريف
شارك في الإعداد على عاصي
" خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
للإستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:
للإستماع الى الحلقات السابقة على تطبيق Soundcloudأضغط هنا
كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش