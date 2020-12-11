سينما تتكلم الأمازيغية

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سينما تتكلم الأمازيغية

'سينما بديلة' تقترب من المجتمع الأمازيغي من خلال عملين مختلفين من حيث الموضوع والمعالجة. تتطرق الحلقة أيضا إلى المكان الذي تحتله الأفلام الناطقة باللغة الأمازيغية على الساحة السينمائية في المغرب.

نعرض فيلم 'ليديا' للمخرجة البريطانية Anita Moukkes والذي يرصد مشاعر شابة جزائرية قبائلية بعد بلوغها أرض أحلامها فرنسا.

كما نشاهد فيلم 'إيزوران' للمخرج المغربي عز العرب العلوي والذي تدور أحداثه في سلسلة جبال الأطلس حيث تعيش فتاةٌ مقعدةٌ مع جديها لأبيها المتوفى وبعيدة عن والدتها الفرنسية.

قال العلوي إلى سينما بديلة إنه بالرغم من عدم احتواء الفيلم على حوار إلا أنه يمكن اعتباره فيلمًا أمازيغيا بامتياز.

أما الناقد السينمائي المغربي خليل دامون، فقد استعرض مراحل تطور إنتاج الأعمال الدرامية الناطقة بالأمازيغية وأهم سماتها.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).